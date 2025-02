Bubinoblog - NE VEDREMO DELLE BELLE: GIURIA E CAST PAZZESCHI. NUOVI RECORD SU RAI1 PER CONTI?

“Ne” è il titolo del nuovo show di Carlo, in onda da sabato 22 marzo sucontro Amici di Maria De Filippi. Lae ilsono per fare i grandi numeri.Un programma molto divertente che rimetterà al centro showgirl protagoniste qualche anno fa, pronte a sfidarsi tra ballo, canto e recitazione, senza dimenticare quello che accade dietro le quinte, come si preparano alla competizione, sempre con spirito scanzonato. Dall’altra parte c’è Amici, certo ma noi mandiamo in campo Carlo, uno dei nostri cavalli di razza.Così Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Rai, all’Ansa. Ma quale sarà ildi Ne? Ladovrebbe essere composta da due o tre elementi. Tvblog fa i nomi di Mara Venier, reduce dal boom di Domenica In dall’Ariston, e Christian De Sica.