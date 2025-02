Isaechia.it - Ne vedremo delle belle, ecco il cast bomba del nuovo show di Carlo Conti che sfiderà il serale di Amici 24

Reduce dal successo della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo,è pronto a lanciare ilNe.Il programma andrà in onda alla fine di marzo (22 o 29), nei sabati sera di Rai1, in concomitanza con ildella ventiquattresima edizione didi Maria De Filippi. In Nealcunesoubrette che hanno calcato i palcoscenici della nostra televisione negli ultimi decenni si sfideranno in prove di canto, ballo e recitazione. “Parteciperanno allodonne sulla cinquantina che desiderano tornare sotto i riflettori. Si tratta di ex soubrette che hanno avuto successo in TV negli anni ’90 e che possiedono talento nel ballo, nel canto e nella recitazione. In ogni puntata si esibiranno e verranno valutate da una giuria.