Navas, il portiere che viene denunciato ovunque va: a processo in Spagna, Francia e Costarica

Ve lo ricordate Keylor? Per un periodo fu anche accostato al Napoli. Ecco, l’exdel Real Madrid e del Psg ha problemi con la leggeva. E’ il suo “lato oscuro”, scrive Marca. In Costa Rica, in, in. Non c’è Paese in cui è stato nel quale poi non è statoo processato.In Costa Rica sia lui che la moglie sono stati denunciati nel 2020 per una controversia riguardante il franchising del sistema di elettrostimolazione Electro Body Center. Un’attività che non è andata come previsto, e gli acquirenti lo hanno portato in tribunale chiedendo risarcimenti per 150.000 dollari.Inl’estate scorsa è statoda un operaio che lo accusava di averlo tenuto senza contratto e di averlo ospitato in uno scantinato umido e senza finestre. C’è anche un video nel qualerisponde alle sue proteste dicendo che “qui non lavoriamo secondo le leggi francesi” e “senza un contratto francese, ti pago in contanti, lavoriamo secondo le mie regole”.