Natan | Sono molto felice al Betis voglio rimanere

de Souza sta vivendo una stagione straordinaria al. In prestito dal Napoli con diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro, il difensore brasiliano si è affermato al centro della retroguardia, inserendosi nella rotazione con Diego Llorente e Bartra.L’ex Napoli ha ben chiaro il suo desiderio di continuare a indossare la maglia biancoverde anche la prossima stagione. Lo ha dichiarato nella conferenza stampa ufficiale prima della partita di ritorno della Conference League contro il Gent: «qui,restare, certo, ma non dipende solo da me. Sto lavorando, mancano ancora tre o quattro mesi,fare bene, giocare grandi partite e il futuro poi appartiene a Dio».Leggi anche:eroe del: segna ed esulta nonostante la ferita alla testa. Su Instagram: “Il Napoli doveva tenerlo”: «Lascerò che siano il mio agente e il club (Napoli) a sistemare la cosa»Come vede Antony?«Antony ha giocato un Mondiale con il Brasile, non dimentichiamolo, solo i grandi calciatori giocano un Mondiale.