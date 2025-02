Napolipiu.com - Natan de Souza brilla al Betis: “Voglio restare qui, ma il futuro non dipende solo da me”

Leggi su Napolipiu.com

deal: “qui, ma ilnonda me”">deal: “qui, ma ilnonda me”La stagione dideal Realsta assumendo i contorni di una vera e propria rinascita calcistica. Arrivato in prestito dal Napoli con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro, il difensore brasiliano si è imposto al centro della difesa biancoverde, alternandosi con continuità a giocatori esperti come Diego Llorente e Marc Bartra. Ora il suo obiettivo è chiaro: prolungare l’avventura a Siviglia anche oltre questa stagione.“, ma ilè incerto”Nella conferenza stampa che ha preceduto il match di ritorno della Conference League contro il Gent,ha ribadito la sua volontà di continuare a indossare la maglia del:“Sono molto felice qui,, certo, ma nonda me.