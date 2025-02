Spazionapoli.it - Napoli, si attiva la Procura Federale: si potrà riaprire il processo sportivo in un caso

Ultimecalcio- Siladopo la richiesta di rinvio a giudizio: ci potranno essere conseguenze sportive in unsolo.Ha scoo l’ambientela notizia di stamattina per cui è stato chiesto da parte del PM il rinvio a giudizio contro il presidente De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. Sarà il GUP a dover decidere se effettivamente il patron azzurro dovrà essere chiamato a rispondere in undi questa accusa, ma di certo un pizzico di tensione per queste notizie è normale. Dai legali del presidente, comunque, arrivano rassicurazioni rispetto ad un esito positivo di queste vicissitudini., in qualepotranno esserci conseguenze sportiveIl portale Calcio e Finanza riporta un’ulteriore novità che non può tranquillizzare gli animi: lasarebbe infatti già pronta a chiedere alladi Roma gli atti dell’inchiesta che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio di stamattina.