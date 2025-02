Sport.quotidiano.net - Napoli, Raspadori: "Io e Lukaku formiamo una grande coppia"

, 19 febbraio 2025 - Per qualcuno è l'uomo della provvidenza, per altri uno delle migliori riserve del campionato che meriterebbe più spazio, nonché un jolly di cui ogni allenatore vorrebbe poter disporre: poi c'è il diretto interessato, Giacomo, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc per parlare del suo momento personale e di quello del, strettamente collegati anche grazie al suo recente gol all'Olimpico contro la Lazio, figlio del feeling sempre crescente con Romelunell'ambito di quel 3-5-2 rispolverato da Antonio Conte per ovviare all'emergenza infortuni. Il ruolo e gli allenatori "Io e Romelu abbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme e per esaltare l'uno le caratteristiche dell'altro. Quella di sabato è stata la prima partita che abbiamo giocato insieme, e quindi possiamo ancora migliorare e aumentare l'intesa, che può essere fondamentale per aiutare la squadra e, al tempo stesso, per aiutarci a vicenda tra di noi".