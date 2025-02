Napolitoday.it - Napoli prega per Papa Francesco: "Affetto sincero di un popolo che lo ama"

Anche ac'è apprensione per la salute di. Il pontefice è ricoverato dallo scorso 14 febbraio al Policlinico Gemelli per una "polmonite bilaterale", come annunciato ieri dalla sala stampa vaticana. Le condizioni delsono stabili, ma il quadro clinico resta "complesso".