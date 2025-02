Napoli Meret verso il rinnovo ma spunta anche Courtois | è un pallino di Antonio Conte

Leggi su Dailynews24.it

La SSCsta definendo in queste settimane gli ultimi dettagli per ilcontrattuale di Alex. Il portiere azzurro continuerà, probabilmente, a difendere la porta azzurranei prossimi anni ma, fin quando non ci sarà l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis, nulla è scontato. Ormai nel calcio bisogna sempre aspettare l’ufficialità. Per .L'articoloilma: è undi