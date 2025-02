Napoli l’affare Ngonge si rivela un flop | l’investimento di De Laurentiis delude

Leggi su Dailynews24.it

Aurelio Deha sempre lasciato ampio margine di manovra al suo team di scouting per le operazioni di mercato, affidandosi ai dirigenti per individuare e acquistare nuovi talenti. Tuttavia, in alcune occasioni, il patron delha deciso di intervenire direttamente, spinto dall’intuizione e dal desiderio di chiudere affari in prima persona. Mai stato .L'articolosiundi De