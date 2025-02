Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, meno undici. Ma prima…Parola a Cauet

Ha parlato anche delBenoit, ex centrocampista (tra le altre) di, Torino e Como a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’ (condotta da Luca Cerchione).ed, prima e seconda, stanno rallentando nelle ultime giornate. Qual è il problema? “Io credo che per l’si è visto nelle ultime partite un po’ di stanchezza, sicuramente. Sono segnali che non pesano solo sul fisico, ma anche sulla testa. Nella partita contro il Milan, per esempio, sono mancati i giusti spunti per poter portare a casa qualcosa di importante. Il, invece, sta vivendo una fase diversa. La squadra ha sicuramente fatto un richiamo di preparazione fisica e questo magari pesa in questo momento. Però, bisogna considerare che adesso stanno attraversando una fase di recupero e dovrebbero tornare al top a marzo.