Internews24.com - Napoli Inter e il possibile slittamento: due date possibili per il big match scudetto

di Redazione, quando si affronteranno al Maradona? Spuntano duediverse, dipenderà dalla Champions LeagueIn attesa di conoscere chi dovrà affrontare negli ottavi di Champions, sorteggio questo venerdì, l’si prepara per la partita in programma contro il Genoa. Dopo i rossoblù, gara in programma sabato a San Siro, ci sarà il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio e poi la sfidacon ildi Conte.Ancora non è certo il giorno in cui si giocherà il bigtrache potrebbe indirizzare la corsa. Il bigha duein virtù degli accordi con i broadcaster e della gara degli ottavi di finale di Champions in cui è impegnata l’potrebbe giocarsi sabato 1 marzo alle ore 18 (perché la gara è esclusiva Dazn), oppure domenica 2 marzo ore 20.