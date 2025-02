Spazionapoli.it - Napoli-Inter è già iniziata: Inzaghi ha lanciato la sfida a Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime calcio – In attesa del big match di campionato tra, misterinizia a studiare le prime tattiche per sorprendere Conte e battere i partenopei.Nonostante manchi ancora più di una settimana ad una delle gare più importanti del campionato, al vero e proprio scontro diretto che potrebbe decidere la corsa verso lo scudetto, è già tempo di. Mentre Conte sembra essere decisamente più concentrato al prossimo impegno delin casa del Como, il tecnico dell’inizia a studiare le prime strategie per sorprendere il club partenopeo.Prima del big match contro il, però, i nerazzurri dovranno affrontare il Genoa in campionato e la Lazio in Coppa Italia, giocando in entrambi i casi in mura amiche.quindi decide di correre ai ripari per non rischiare.