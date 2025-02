Spazionapoli.it - Napoli-Inter, è duello anche sul mercato: sfida per la sorpresa della Serie A

Calcioultimissime- Si accende ildifraper unaA.La lotta Scudetto frasta continuando a regale capovolgimenti di fronte. Il pareggio degli azzurri a Roma contro la Lazio è stato sguito infatti dalla sconfitta nerazzurra contro la Juventus, permettendo così agli azzurri di allungare a +2 in classifica.Le ultime notizie di calcioparlano peròdi un possibileper un obiettivo in comune sul. Dopo lo “scippo” Zielinski da parte dell’e la vittoria nella corsa per Buongiorno da parte del, i destini delle due squadre potrebbe nuovamente incrociarsiin sede di calcio, oltre che sul campo.si giocasulSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, sia il, che l’starebbero monitorando la situazione di Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese che sta stupendo tutti per il suo impatto con laA.