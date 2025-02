Lapresse.it - Napoli, i casi Osimhen e Manolas alla base del rinvio a giudizio per De Laurentiis

Sono due le operazioni di mercato per le quali la Procura di Roma ha chiesto ilper il presidente delAurelio Dee riguardano le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dRoma di Kostasnell’estate del 2019 e nell’acquisto di Victornel 2020 dal Lille.Operazioni su cui avevano indagato i pm capitolini. L’indagine parte dall’acquisto dell’attaccante nigeriano per 71,6 milioni di euro dal club francese che nel 2020 costò 71,6 milioni di euro ai partenopei. L’indagine della Procura di Roma scaturisce da uno stralcio del filone di inchiesta principale su De, incardinato a. Già nel 2022, infatti, la procura campana aveva messo per la prima volta nel mirino l’affare. Due anni prima per l’acquisto del giocatore la società aveva versato complessivamente più di 70 milioni di euro nelle casse del Lille, la società francese dove precedentemente giocava il nigeriano: 50 milioni versati in denaro, un’altra ventina derivanti dal passaggio in Francia di quattro cartellini.