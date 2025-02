Tvplay.it - Napoli, ha chiesto la cessione: dopo Kvara c’è la rottura anche con lui

Alsi apre la possibilità di un’altraquella ditskhelia. Un altro giocatore spinge per l’addio a fine stagione.Non si può certo che ala gente non stia rimpiangendo, in questo momento, Khvichatskhelia. Non solo per essere stato uno degli eroi dell’ultimo scudetto, maperché vista la situazione attuale ai partenopei un giocatore come il georgiano farebbe di sicuro comodo. Dal suo trasferimento al PSG la squadra di Conte ha vinto subito contro Atalanta e Juventus, poi però ha subito un brusco rallentamento., halac’è lacon lui. (LaPresse) TvPlay.itSono infatti arrivati tre pareggi in fila, e ilmantiene ancora la testa della classifica solo grazie alla sconfitta dell’Inter a Torino nell’ultimo turno.