Napoli, guai in vista per l'accusa di falso in bilancio! Procura chiede processo

Ladi Roma vuole vederci chiaro suldiindel. Chiesto ila De Laurentiis e non solo.ACCUSA – L’indagine su Aurelio De Laurentiis, presidente del, ha portato alla luce accuse di false plusvalenze legate ai trasferimenti di Kostas Manolas e Victor Osimhen. Queste accuse, che riguardano presunte irregolarità nei bilanci del club, hanno scosso il mondo del calcio italiano. Le plusvalenze, spesso utilizzate dai club per migliorare i bilanci, sono ora al centro di un’indagine che potrebbe avere ripercussioni significative per ilprincipale è quella di aver gonfiato i valori di mercato dei giocatori coinvolti nei trasferimenti, in particolare Manolas e Osimhen, per ottenere vantaggi finanziari.Lail rinvio a giudizio a De Laurentiis e al suo braccio destro nelinLA DECISIONE – Ladi Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del, De Laurentiis, in cui si procede appunto per il reato diinin relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.