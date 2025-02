Spazionapoli.it - Napoli, duello con l’Inter anche sul calciomercato: l’obiettivo in comune

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime – Il, oltre che per, sta affrontandodi Simone Inzaghi e Beppe Marottain sede di.Il, dopo l’ultimo turno di campionato, ha adesso due punti di vantaggio suldi Simone Inzaghi. Il prossimo obiettivo degli azzurri, dunque, è quello di mantenere questo margine fino allo scontro diretto in programma al Maradona tra una decina di giorni.Ma per essere sicuro di fare ciò, di fatto, ildovrà battere domenica il Como che, però, non sarà per nulla un ostacolo facile da superare. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra guidata da Cesc Fabregas, il club partenopeo sta affrontandonon solo per lo scudetto, main sede died Inter su Solet dell’Udinese: ecco tutti i dettagliCome scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di, iled il team meneghino stanno seguendo Oumar Solet dell’Udinese.