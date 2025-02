2anews.it - Napoli City Half Marathon, istituito il dispositivo di circolazione per domenica 23 febbraio

Leggi su 2anews.it

Per garantire il giusto svolgimento della, è statoundilungo le strade interessate dal passaggio degli atleti. In occasione della manifestazione podistica ‘‘, “la mezza maratona dei record tra sport, solidarietà e scenari incantevoli” in programma23, è statoun particolare .