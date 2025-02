Terzotemponapoli.com - Napoli, Chiacchio: “Rischia poco o nulla dal punto di vista sportivo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio Marte l’avvocato esperto di dirittoEdoardonel corso di Marte Sport Live ha chiarito la posizione delin merito alle vicende giudiziarie sulle compravendite di Manolas ed Osimhen.: “Nessuna assonanza con la Juve”Così l’avvocato: “Ila mio giudiziodaldi. Per quanto riguarda il caso Osimhen, il processoè stato celebrato ed ilè stato prosciolto in due gradi di giudizio dal Tribunale Federale nazionale e anche dalla Corte Federale, che rigettò il ricorso in appello proposto dalla Procura. Ilal momento ha un giudicato definitivo che lo mette a riparo da qualsiasi sinistro scenario. L’unica ipotesi, ma ho i miei dubbi che si verifichi, che potrebbe permettere alla Procura federale di riaprire il processo, è l’emersione di fatti nuovi, che andrebbero a sconvolgere e a contraddire quanto giudicato.