Internews24.com - Napoli, caso plusvalenze: la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio, cos’è successo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, arrivano novità sul, ladiil, eccoed i dettagli per il futuroColpo di scena che scuote la Serie A. Ladiha richiesto ilper il presidente del, Aurelio De Laurentiis. Si tratta dell’ambito dell’indagine sulper falso in bilancio relativa alle stagioni 2019, 2020 e 2021. Secondo quanto riportato dall’ANSA in modo particolare, i pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano hanno avanzato la stessa richiesta anche per la società partenopea e per Andrea Chiavelli, braccio destro del patron.L’inchiesta riguarda presuntefittizie in due operazioni di mercato: il trasferimento del difensore Kostas Manolas dallanell’estate del 2019 e l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020.