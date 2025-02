Puntomagazine.it - Napoli, Avellino e Palermo: delivery della droga, innovazione durante la pandemia diventa metodo

Dall’agro nolano ai mercatiprovincia difino ad. Giro d’affari da 100mila euro al mese. Colpo dei Carabinieri al narcotraffico, manette per 10 personePer delega del Procuratore Distrettuale di, si comunica che i CarabinieriCompagnia di Nola hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di dieci persone (delle quali 6 sottoposte alla misuracustodia in carcere, 4 a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione.In particolare, l’associazione avrebbe operato sui territori di San Gennaro Vesuviano, Ottaviano, Nola e comuni limitrofi e sarebbero stati individuati plurimi episodi di vendita didi vario tipo, tra cui crack, cocaina e hashish, con varie consegne che sarebbero avvenute in punti prestabiliti o presso le abitazioni degli acquirenti.