Napolipiu.com - Napoli, avanza l’idea del 3-5-2: Conte prepara la sfida al Como

Leggi su Napolipiu.com

del 3-5-2:laal">Ilha ormai assimilato l’anima, il carattere e la mentalità del suo allenatore, ma, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, da una settimana ha anche rispolverato la memoria storica di Antonio. Il 3-5-2, adottato contro la Lazio all’Olimpico, è il quarto modulo stagionale e potrebbe essere confermato nelladi domenica contro il. In attacco, il tandem formato da Raspadori e Lukaku sembra destinato a restare invariato, mentre il tecnico azzurro dovrà monitorare quotidianamente le condizioni di Spinazzola e Olivera, entrambi in dubbio dopo i recenti infortuni.Missionea caccia della vittoria dopo tre pareggiDopo due giorni di riposo, la squadra ha ripreso ieri lazione a Castel Volturno con una seduta singola, mentre oggi è prevista una doppia sessione di allenamento.