Ilfattoquotidiano.it - Napoli, anche la droga aveva il suo “delivery”: 10 arresti. “Cotto si può?”: il linguaggio dei pusher e gli “orari” delle consegne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra le dieci persone arrestate stamane per narcotraffico tra, Avellino e Palermo c’èla signora che sapeva quali rischi correva e si preoccupava coi suoi sodali per i figli in caso di arresto: “L’importante che se vado carcerata mantienimi i figli miei, a me non mi pensare proprio”. Per il Gip diquelle parole sono una prova del “vincolo di solidarietà tra gli associati” di una banda che riforniva i mercati dellain Campania e oltre.Un giro di affari da oltre centomila euro al mese, quello del sodalizio sgomitato dai carabinieri di Nola e dalla Dda diguidata da Nicola Gratteri, al termine di indagini che hanno fotografato il cambio radicaletecniche di vendita introdotto con gli anni del covid. Laormai si vende come le pizze a domicilio. Ordini su whatsapp,in luoghi econcordati.