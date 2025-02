Sbircialanotizia.it - My Home My Destiny, il gran finale: amori, svolte e un nuovo inizio su Canale 5

Leggi su Sbircialanotizia.it

È difficile scordare l’istante in cui si è iniziato a credere che MyMyfosse più di una semplice fiction, quasi un lungo viaggio emotivo dentro relazioni tese, sogni sospesi e risposte cercate in fondo al cuore. Ci siamo ritrovati, noi, a fare il tifo, a sperare, a commuoverci, e adesso non vogliamo . L'articolo MyMy, ile unsu5 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.