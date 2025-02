Ilfattoquotidiano.it - Musk prova a capitalizzare l’effetto Trump. Colloqui con investitori per X, con la valutazione del 2022

Elonavrebbe avviato deiconper possibili investimenti nel suo social X, l’ex Twitter. La piattaforma è stata comprata neldapagando 44 miliardi di dollari e le trattative con i possibili, scrive l’agenzia Bloomberg, avvengono su questa base di prezzo. Dopo l’acquisto di, la società era stata tolta dal listino di borsa, non esiste quindi una sua precisapubblica.sta ora cercando dila spinta che X, come le sue altre società Tesla e SpaceX, ha ricevuto dalla vittoria di Donald, di cuiè diventato stretto collaboratore. Dallo scorso 6 novembre, il valore delle azioni Tesla è aumentato ad esempio del 40%,nonostante dati di bilancio e di vendite deludenti.Lo scorso dicembre, il gruppo finanziario Fidelity ha alzato del 32% la sua partecipazione in X, che rimane comunque di oltre il 70% al di sotto del prezzo di acquisto pagato da, per effetto della fuga di inserzionisti e utenti seguito al passaggio di proprietà.