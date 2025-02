Musica | Mazzariello fuori oggi il 45 giri di Amarsi per lavoro

Leggi su Ildenaro.it

È disponibile daal link https://www.exitmusic.it/prodotto/-per--piangi-dal-vivo-vinile-7-45--esclusiva-exitmusic-it/ la versione 45di “per” (https://epic.lnk.to/Per; Futura Dischi/Epic Records Italy) di. Il vinile contiene in esclusiva, sul lato B, anche un inedito: “Piangi dal vivo”, un brano intimo e struggente, che racconta l’eco di un amore svanito tra distanze e silenzi, come una confessione sussurrata.Quando l’amore e la quotidianità si fondono in un percorso senza certezze, anche le scelte più piccole e apparentemente insignificanti diventano parte di un viaggio condiviso. È proprio di questo che ci parla “per”. Con questo brano, che lo ha visto protagonista di Sanremo Giovani 2024,affronta il tema delle relazioni e della quotidianità con uno sguardo disincantato e profondo, capace di rappresentare un’intera generazione.