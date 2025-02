Musica in lutto addio a un grande artista | il suo nome legato per sempre alla storica band

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo dellaè inper la morte di un, volto di unaamatissima da tante persone. Ad annunciare la tragica notizia è stato l’ex compagno che faceva parte dello stesso gruppole: “Sono scioccato e triste per la sua morte. Ripenso a tutti noi che proviamo nella mia camera da letto a Stanley Road, Woking. A tutti i pub e i club in cui suonavamo da bambini, per fare un disco”.E ancora: “Che viaggio! Siamo andati ben oltre i nostri sogni e ciò che abbiamo fatto resisteprova del tempo. Le mie più sentite condoglianze a tutti i parenti e amici”. Laperde dunque una figura di rilievo, che ha provocato unin molte persone che lo hanno apprezzato a livello professionale e umano.Leggi anche: “Ha avuto un ictus, non c’è stato niente da fare”.