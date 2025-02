Musica | i Kraftwerk pionieri della musica elettronica tornano in Italia per due date

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo mondiale dei loro tour, iinper due imperdibili. Isaranno in concerto il 18 luglio a Lajatico (Pisa) presso il Teatro del Silenzio (Via dell’Uccelliera). Le prevendite sono disponibili al link: https://www.vivaticket.com/it/artist//100378. Il 25 luglio la storica band di Düsseldorf si esibirà al Teatro Antico di Taormina (Via Teatro Greco, 1). Le prevendite sono disponibili al link: https://www.ticketone.it/artist//.Ralf Hütter e soci porteranno ini classicidiscografia dei, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo unico in grado di uniree performance art. La storica band di Düsseldorf, tra le più influenti e visionarie del panoramale, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk” – un’opera d’arte totale.