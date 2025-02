Musica | Fabri Fibra torna dal vivo il Festival Tour 2025 fa tappa a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Dopo oltre due anni di assenza dai palchi,a incendiare l’Italia con il suo attesissimo “”. Tra le date confermate, spicca quella di, in programma per il 5 settembrepresso l’EX BASE NATO, una location perfetta per accogliere il pubblico in un’atmosfera carica di energia e vibrazioni hip hop.Il rapper marchigiano, icona indiscussa della scena rap italiana, è pronto a regalare ai fan uno show unico, ripercorrendo i successi della sua carriera e presentando nuovi brani che lo confermano come uno degli artisti più influenti del panoramale nazionale.L’annuncio ha già mandato in fibrillazione i fan, che potranno acquistare i biglietti a partire dalle ore 17:00 su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Vista l’enorme attesa e la storica affluenza ai suoi concerti, il consiglio è di affrettarsi per non perdere l’occasione di vivere un’esperienza live indimenticabile.