Musica | Cuore Mediterraneo di Carmine De Domenico al teatro Lendi

Al, sabato 22 febbraio,De– tenore lirico leggero partenopeo – porta in palcoscenico “”, progetto che nasce come disco (con il maestro Mario Simeoli che ha curato anche gli arrangiamenti delle canzoni) e che esporta in. “Il nostro è un lavoro sulla canzone napoletana – afferma – che cerchiamo di riarrangiare senza stravolgerne l’originalità. Ci sono dei brani inediti nel lavoro come “Io sto ccà”, scritta dal maestro Bruno Lanza, “Addore ‘e libertà” ma anche “Napulitanata”. Sono tutti brani che canto con Brunella Selo”. Tra le altre chicche racchiuse nell’album, che saranno portate in scena al “”, troviamo “‘A cartuline ‘e Napule” che, però, è cantata in inglese. “Proprio per la mia voglia di sperimentare cose nuove, ho deciso, in questo caso, di affidare una canzone nota ed apprezzata al suono della lingua inglese.