Musica | Becoming Led Zeppelin al cinema le straordinarie performance dell’epoca con audio rimasterizzato

Becomin Ledil primo film mai autorizzato sulla leggendaria band, ha registrato all’estero un debutto in IMAX da record nel suo primo weekend, incassando 3 milioni di dollari al botteghino in 16 paesi. Negli Stati Uniti, il film ha totalizzato 2,6 milioni di dollari al debutto, con il miglior weekend di apertura di sempre per un’uscitale esclusiva in IMAX. La prima a Los Angeles ha visto la presenza di Paul Stanley, frontman dei Kiss e amico intimo di Page, i fratelli Chris e Rich Robinson dei Black Crowes, Tom Morello dei Rage Against the Machine e tante altre personalità dello spettacolo.Il film arriva per la prima volta neiitaliani come evento solo dal 27 febbraio al 5 marzo (elenco su nexostudios.it), a 12 anni dal successo di “Celebration Day” che aveva raccolto oltre 50.