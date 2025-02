Museo Madre, nel fine settimana visite guidate alla scoperta delle opere in mostra

Leggi su Ildenaro.it

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee –propone per il prossimodue appuntamenti speciali concomprese nel biglietto di ingresso al: sabato 22 febbraio (ore 11.30) si andràdell’esposizione Gli anni Cap.1 con la curatrice dellae direttrice delEva Fabbris, mentre domenica 23 febbraio (ore 15.30) si svolgerà la visita alledella collezione permanente del, dedicata alle donne incinte e neomamme.Un’opportunità unica per conoscere meglio ile le sue, che fa parte di un nuovo e ampio programma di iniziative e offerte formative partito a gennaio 2025 che propone, tutti i week end, diversi appuntamenti, indirizzati ad adulti e bambini, volti a incentivare la fruizione deldurante i giorni festivi, aldi concepirlo non solo come uno spazio culturale, ma anche come un luogo di aggregazione, svago e crescita.