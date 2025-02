Game-experience.it - Muse, Microsoft presenta un modello di intelligenza artificiale generativa per i videogiochi

L’è ormai uno degli strumenti più in voga, chiacchierati ed utilizzati di questi ultimi anni, ragion per cui non stupisce scoprire cheha appena annunciato, undi IAprogettato specificamente per il mondo videoludico.Sviluppato in collaborazione con lo studio Ninja Theory,si distingue per la sua capacità di comprendere le dinamiche di gioco e le interazioni tra i giocatori e l’ambiente virtuale. Come leggiamo su Xbox Wire, questo nuovo sistema rapun’importante innovazione nel campo dello sviluppo dei, aprendo nuove strade per la creatività e l’accessibilità del gaming.Il colosso di Redmond ha aggiunto cheè stato addestrato sul titolo Bleeding Edge ed ha una comprensione avanzata della fisica di gioco, riuscendo a simulare e generare scenari interattivi in modo coerente.