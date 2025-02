Genovatoday.it - Muro pericolante a Castelletto e viabilità modificata: quando iniziano i lavori

Leggi su Genovatoday.it

e disagi per i residenti adallo scorso 31 gennaio a causa di unin via Oberto Cancelliere. In consiglio comunale sono stati forniti alcuni aggiornamenti sulla situazione dopo l'interrogazione presentata da Donatella Alfonso (Partito Democratico).