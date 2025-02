Lanazione.it - Muore schiacciato dai detriti. Chiesto il rinvio a giudizio per tre professionisti

di Laura ValdesiSIENANon sarebbero stati eliminati i rischi per tutelare l’incolumità degli operai che dovevano lavorare all’intervento di manutenzione straordinaria per consolidare la fondazione di un casale nella campagna di San Gimignano, in località Racciano. Ne è convinto il pm Valentina Magnini che ha concluso l’inchiesta sulla morte dell’imprenditore Francesco Mannozzi, 31 anni, chiedendo ildi tre persone. Si tratta della coordinatrice della sicurezza, sia in fase esecutiva che di progettazione, dell’ingegnere strutturista e del direttore dei lavori che era al contempo committente, oltre che legale rappresentante di una società immobiliare. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Andrea Grandinetti ma è stato deciso ila maggio per consentire alle assicurazioni di definire gli eventuali risarcimenti nei confronti delle parti offese.