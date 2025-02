Corrieretoscano.it - Muore schiacciato da una gru: tragedia sul lavoro a Carrara

in una ditta di marmi a. Un uomo è morto sulnel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimastosotto una gru all’interno della ditta Bedini Marmi in via Galileo Galilei.La chiamata ai soccorsi è avvenuta poco dopo le 15.Sul posto è intervenuto il personale del 118.Avvertiti per la ricostruzione della dinamica anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi didell’Asl.