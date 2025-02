Lanazione.it - Muore investito sui binari, molti treni cancellati: caos e disagi nelle stazioni

Prato, 19 febbraio 2025 – Graviper pendolari e viaggiatori nella mattina di oggi, 19 febbraio. Intorno alle ore 06 un uomo è morto dopo essere statoda un treno suivicino alla stazione di Prato Porta al Serraglio. Dovrebbe trattarsi di un gesto estremo. Sul posto è stato richiesto l’immediato intervento dell’autorità giudiziaria e dei soccorritori. Si registrano numerose cancellazioni per iin linea. Come si legge sul sito ditalia, la circolazione tra Prato e Pistoia è stata sospesa. Tutti iQuesto l’elenco dei(in aggiornamento): TR 18654 (FIRENZE SMN - PISTOIA) cancellato da PRATO C.LE a PISTOIA TR 18659 (PISTOIA -FIRENZE SMN) cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE TR 18488 (FIRENZE SMN- PISA C.LE) cancellato da PRATO C.