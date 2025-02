Metropolitanmagazine.it - Muore a 69 anni il batterista dei Jam, Rick Buckler

del gruppo punk-rock The Jam, è morto il 17 febbraio a Woking, nel Regno Unito, all’età di 69, poche settimane dopo aver annullato il tour di spoken word. I Jam raggiunsero la fama nell’era punk e new wave della fine degli’70 e viene loro attribuito il merito di aver ispirato la rinascita della moda e della musica mod. La band era guidata dal cantante e chitarrista Paul Weller, che ha scritto su X di essere “scioccato e rattristato” dalla morte di.I Jam nacquero nel 1972, quando i suoi membri erano ancora alle scuole superiori. Dalle cover, il gruppo passò presto a un sound modernista. Il primo album del trio, In the City, uscì nel 1977, seguito l’anno successivo da All Mod Cons. Con un suono propulsivo e melodico che fondeva punk, new wave e soul, i Jam riuscirono a posizionare 18 singoli nella Top 40 del Regno Unito: la loro That’s Entertainment divenne uno dei singoli più importanti di tutti i tempi nel Regno Unito.