Mulino Bianco compie 50 anni | al via oggi a Milano un anno di eventi ed iniziative speciali

50: 5 decenni che hsegnato l’immaginario collettivo e portato sulle tavole degli Italiani oltre 140 prodotti da forno. Nell’ottobre del 1975 fla loro comparsa le prime confezioni di biscotti (Tarallucci, Molinetti, Pale, Campagnole, Galletti e Macine) con il logo checonosciamo.Da allora, mezzo secolo di prodotti iconici diventati veri e propri “cult”, campagne memorabili, oggetti e personaggi che formai parte della memoria di intere generazioni, dal Piccolo Mugnaioalla gallina Rosita, dalla tazza in coccio alla radio sveglia, fino alle “Sorpresine”.Il 2025 si trasforma in undi celebrazioni per, brand valorizzato dalla lungimiranza di Pietro Barilla, che ha saputo evolversi in relazione al contesto sociale delle varie epoche, cercando di soddisfare i nuovi bisogni delle persone.