Ilgiorno.it - Mulino Bianco, a Milano un compleanno molto speciale: “50 anni nelle case degli italiani”

Leggi su Ilgiorno.it

, 19 febbraio 2025 – Buon! Il love brand del Gruppo Barilla presentedi 23 milioni di famiglie italiane celebra il suo 50°versario con un anno ricco di eventi e iniziative per rendere omaggio alla sua storia e al legamecon gli. Dal 1975,ha portato sulle tavole italiane oltre 140 prodotti da forno iconici, contribuendo a creare il rito della colazione all'italiana e diventando un marchio simbolo di tradizione, innovazione e qualità. Oggi, il brand è consumato dal 97%, con il 40% che sceglie i suoi prodotti almeno quattro volte a settimana. Per dare il via ai festeggiamenti, da oggi 19 febbraio e per 5 giorni un evento, in Piazza Gae Aulenti. Per l'occasione, è stata allestita una maxi Sveglia a forma di, ispirata all'iconico modello'80 che ha scandito i risvegli di intere generazioni, che permetterà a tutti di vivere un'esperienza immersiva ed emozionale unica.