Laprimapagina.it - MovieLife: un viaggio tra luce, materia e immagini. Presentazione il 21 febbraio a Terni

Leggi su Laprimapagina.it

Il 21, alle ore 16.30, presso l’Ex Monastero di Santa Cecilia a, verrà presentato– Oltre lo Sguardo, un innovativo percorso educativo pensato per avvicinare i bambini dai 5 ai 10 anni al mondo del cinema e degli audiovisivi. Il progetto offrirà un’esperienza immersiva e coinvolgente, guidata da un team di esperti nel settore dell’insegnamento e della produzione audiovisiva.L’obiettivo di– Oltre lo Sguardo è fornire ai più piccoli gli strumenti per comprendere i processi creativi dietro la realizzazione di un film, attraverso un’esperienza sensoriale che stimola l’immaginazione e la curiosità. I corsi si svolgeranno con una programmazione mensile, articolata in due incontri settimanali, e saranno caratterizzati da un approccio pratico e interattivo.Le ideatrici del progetto, Laura Porro e Valentina Granati, sottolineano l’importanza del cinema come strumento educativo capace di potenziare la creatività, il pensiero critico e l’espressione dei bambini.