MotoGp Marquez | Volevo Ducati e ora ci sono Io e Pecco? Siamo esperti…

Bologna, 19 febbraio 2025 – I famosi due galli nel pollaio, ma con una certa maturità si posgestire. Marcha voluto e ottenuto laufficiale rilanciandosi con un anno importante in Gresini, con moto vecchia, e ora si candida di nuovo a pretendente al titolo, in una lotta interna conBagnaia, ex campione del mondo e sconfitto l’anno scorso da Jorge Martin poi passato in Aprilia.aveva bisogno di nuova linfa e l’ha trovata lasciando Honda, così ora guida la miglior moto al mondo nel miglior team al mondo. Il nono mondiale, per eguagliare Valentino Rossi, non è poi così distante.: “Due galli nel pollaio a vent’anni non va bene, oggi.” Il tema della stagione 2025, oltre a capire quanto vantaggio sia rimasto asugli altri team, è capire come Borgo Panigale riuscirà a gestire la convivenza tra MarcBagnaia, di fatto due rivali per il titolo prima che compagni di squadra.