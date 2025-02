Ilrestodelcarlino.it - Moto Per il team Puccetti primi test a Phillip Island

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due giorni diufficiali aper il Kawasaki WorldSSP. Ilreggiano guidato da Manuel, passato daprivato a ufficiale, ha lavorato sul circuito australiano nello sviluppo in pista dellaNinja ZX-6R 2025, cercando di rimediare ad alcuni incidenti di percorso, in particolari iinvernali di Jerez e Portimao avversati dalla pioggia e i postumi dell’infortunio del pilota spagnolo Jeremy Alcoba, derivanti da una caduta della passata stagione. Nella prima giornata di prove il best lap di Alcoba è stato di 1’33’’693, una prestazione che ha saputo migliorare nella giornata successiva, fermando i cronometri sul tempo di 1’33’’266. Pur sapendo di avere ancora molto lavoro da svolgere prima di poter sfruttare tutto il potenziale dellae del pilota, ilè pronto ad affrontare il primo round del campionato che si disputerà sulla stessa pista australiana nel weekend prossimo.