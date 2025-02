Lanazione.it - Mostre e disegni, eventi speciali al Museo di Calci

Pisa, 19 febbraio 2025 - Un fine febbraio ricco di appuntamenti per ildi Storia Naturale di, che propone un ciclo di attività tra arte e paleontologia pensato per coinvolgere bambini, adulti e appassionati di storia naturale, con tante iniziative dedicate. Il primo evento in programma è “Illustrare la natura con l’acquerello”, laboratorio di illustrazione naturalistica rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, che si terrà venerdì 21 febbraio dalle 15.30 alle 18.00. “L’incontro, di livello base, prevede una prima parte di disegno dal vero ine una seconda parte con l’utilizzo della tecnica dell’acquerello in aula”, spiegano le curatrici del progetto, Silvia Battaglini, Chiara Gelli, Federica Gerini e Patrizia Scaglia. Il costo è di 25 euro e il materiale, ad eccezione dei fogli forniti dal, sarà a carico dei partecipanti.