Mosca | a Riad importante passo per pace

10.00 Per il Cremlino, ai colloqui Usa-Russia diè stato fatto "unmolto, moltoverso la creazione delle condizioni per un accordo difavorevole". Usa e Russia, ha detto il portavoce Peskov, hanno mostrato "la necessaria volontà politica". Per un vertice Trump-Putin "è necessario un certo lavoro di preparazione", ha anche detto Peskov: "Potrebbe esserci o non esserci" prima di marzo. Trump lo ha situato "entro fine mese". Macron ha cercato un contatto? "No".