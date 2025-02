Ilgiorno.it - Morto sul lavoro: "È una tragedia che ci annienta"

L’Alta Valle Camonica ieri si è fermata e ha abbracciato la famiglia Bernardi, che da due giorni piange Michele 44 anni, l’operaioin seguito a un tragico infortunio sul, per ora ancora senza un perché, visto che quando è accaduto era solo. Intanto in giornata è stata eseguita l’autopsia e l’azienda dove era impiegato è stata posta sotto sequestro. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire cosa sia accaduto. L’inspiegabileè successa a Ono San Pietro all’interno dell’azienda cosmetica Comin. Era lunedì mattina: poco prima delle 7. Michele Bernardi stava muovendo dei bancali posati su due carrelli automatizzati. Lavorava nell’impresa da quattro mesi. Per cause in corso d’accertamento il macchinario lo avrebbe travolto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed una automedica, i carabinieri di Capo di Ponte e del Radiomobile di Breno, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia, quelli del distaccamento di Darfo e i volontari, che hanno provveduto alla rimozione della salma.