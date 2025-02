Chiccheinformatiche.com - Morto Papa Oggi: è vero? bufala e fake news

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi giorni, si è diffusa rapidamente sui social media e su alcune piattaforme di messaggistica la notizia della presunta morte diFrancesco. Tuttavia, il Vaticano ha smentito ufficialmente queste informazioni, ribadendo che il Pontefice è ancora in vita e che le condizioni di salute, pur delicate, sono sotto controllo.: la secca smentita del Vaticano sulleQuesta non è la prima volta che si diffondono notizie false sulla morte del. In passato, episodi simili hanno generato confusione e allarmismo tra i fedeli. Questa volta, la Santa Sede ha scelto di rispondere con fermezza:“Le informazioni le diamo con regolarità, lesi commentano da sole”, ha dichiarato un portavoce del Vaticano. Il messaggio è chiaro: bisogna fare attenzione a fonti non ufficiali e verificare sempre la provenienza delle notizie prima di condividerle.