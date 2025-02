Liberoquotidiano.it - Morto Bolkenstein, i balneari: "Cosa ci disse lui in Parlamento", la verità sulla direttiva, Ue sbugiardata

Leggi su Liberoquotidiano.it

ieri l'ex commissario europeo Frits Bolkestein all'età di 91 anni. L'ex politico olandese è stato leader del partito Vvd, Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, dal 1990 al 1998, ma sicuramente è passato alla storia in Italia per il varo della2006/123/CEliberalizzazione dei servizi, che ha preso il suo nome. I media locali citano una comunicazione della famiglia Bolkestein, ricordando che l'anziano leader olandese aveva lasciato da tempo la vita politica attiva e si era ritirato dal 2022 nella Casa di riposo Rosa Spier. A dirla tutta la contrastataliberalizzazione dei servizi nel mercato interno, approvata definitivamente dopo la fine del suo mandato, nel 2006, e ribattezzata appunto “Bolkestein” era stata approvata dopo un lungo tira e molla politico.