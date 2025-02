Thesocialpost.it - Morta Lea, la bambina di 10 anni travolta da un suv sul marciapiede: “Il guidatore era ubriaco”

Non ce l’ha fatta Lea, ladi 10da un suv mentre camminava sula Creazzo, in provincia di Vicenza. Dopo tre giorni di ricovero in condizioni disperate all’ospedale San Bortolo, la piccola èquesta mattina.Leggi anche: Acerra, bimba di nove mesi sbranata nel sonno da un pit bullIl dramma davanti al padre e al fratellinoL’incidente è avvenuto domenica pomeriggio. Lea stava passeggiando insieme al padre e al fratellino quando il suv, guidato da un 50enne vicentino, ha sbandato ed è finito sul. Il padre è rimasto illeso, mentre il fratellino ha riportato una ferita alla mano.Dopo l’investimento, laè stata soccorsa dal Suem 118 e trasportata in terapia intensiva pediatrica, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto nella mattina di oggi.